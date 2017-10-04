Подросток убил бездомного, чтобы развлечь друзей (видео)

На видео, снятом подростками, видно, что бездомный не желает вступать в конфликт и пытается отступить, но Коннор с силой бьёт его по лицу. На заднем плане слышны крики: "Ой, у него идёт кровь! Он убил его!" Позже Майкл Роудс был доставлен в больницу с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг и скончался спустя три недели, сообщает Daily Mail.
На суде Коннор Стюарт сперва заявил, что убил бездомного мужчину в порядке самообороны, но под давлением видеозаписи был вынужден признаться в непредумышленном убийстве. Он рассказал, что после случившегося вернулся на место преступления и попытался "разбудить" Майкла Роудса.
Суд признал 16-летнего Коннора Стюарта виновным в непредумышленном убийстве и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы. Подросток будет отбывать срок в тюрьме для несовершеннолетних преступников. Семья Майкла Роудса уже выразила своё несогласие с приговором.
Я просто нахожусь в оцепенении. У него (Стюарта) есть будущее, но у Майкла нет. У моей мамы нет. У меня больше нет брата. Я надеялась, что его накажут, и это не то, чего я ждала. Это как удар в живот
Сестра Майкла Роудса
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