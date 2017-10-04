Мать двоих детей, отправившую предсмертное селфи, убили из-за отказа от секса

Мать двоих детей прислала это селфи своему брату всего за несколько минут до того, как водитель задушил её. Причиной для убийства послужил отказ от секса с ним. Благодаря этой фотографии полиция задержала убийцу.

Как утверждается, 30-летний Расим Садыков жестко убил жительницу Башкирии Ольгу Емельянову, пообещав ей романтический пикник на окраине Салавата. Считается, что Ольга, которая недавно развелась с мужем, встретила своего убийцу на сайте для знакомств. Садыкова вычислили по фотографии, которую девушка прислала своему брату Евгению Андрееву за несколько минут до убийства.

Садыков признался следствию, что задушил Ольгу обрывком верёвки, после чего спрятал труп в кустах. Через шесть дней её тело было найдено в лесополосе на окраине города. По сообщению телеканала НТВ, убийца считал, что сделал всё, чтобы не быть пойманным: он избавился от улик и даже переехал в другой город. Не было ни одного свидетеля убийства. Он он не учёл одного: жертва сделала с ним селфи прямо перед смертью.

Через несколько минут после отправки сообщения девушка перестала выходить на связь. Её семья обратилась в полицию и начала поисковую кампанию. При задержании Садыков сказал, что сначала всё шло хорошо, очень романтично, а после он уже не помнит, как начал душить девушку. Полиция предполагает, что он потребовал от Ольги секса, но она ему отказала.

Садыкова задержали на два месяца, пока идёт расследование. Ему грозит 15 лет тюрьмы. О двух детях, оставшихся сиротами, сейчас заботится их отец. В своих соцсетях он написал, что всегда любил и продолжает любить Ольгу, а также поблагодарил всех за оказанную ему поддержку в этот нелёгкий час.