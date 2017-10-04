Мать двоих детей, отправившую предсмертное селфи, убили из-за отказа от секса

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Мать двоих детей, отправившую предсмертное селфи, убили из-за отказа от секса

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Мать двоих детей прислала это селфи своему брату всего за несколько минут до того, как водитель задушил её. Причиной для убийства послужил отказ от секса с ним. Благодаря этой фотографии полиция задержала убийцу.

Как утверждается, 30-летний Расим Садыков жестко убил жительницу Башкирии Ольгу Емельянову, пообещав ей романтический пикник на окраине Салавата. Считается, что Ольга, которая недавно развелась с мужем, встретила своего убийцу на сайте для знакомств. Садыкова вычислили по фотографии, которую девушка прислала своему брату Евгению Андрееву за несколько минут до убийства.

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Садыков признался следствию, что задушил Ольгу обрывком верёвки, после чего спрятал труп в кустах. Через шесть дней её тело было найдено в лесополосе на окраине города. По сообщению телеканала НТВ, убийца считал, что сделал всё, чтобы не быть пойманным: он избавился от улик и даже переехал в другой город. Не было ни одного свидетеля убийства. Он он не учёл одного: жертва сделала с ним селфи прямо перед смертью.

<p>Фото © VK / О<a href="https://vk.com/id195876257" target="_blank">льга Емельянова</a></p>

Через несколько минут после отправки сообщения девушка перестала выходить на связь. Её семья обратилась в полицию и начала поисковую кампанию. При задержании Садыков сказал, что сначала всё шло хорошо, очень романтично, а после он уже не помнит, как начал душить девушку. Полиция предполагает, что он потребовал от Ольги секса, но она ему отказала.

<p>Фото © VK / Д<a href="https://vk.com/xxdeniskaxx" target="_blank">енис Назаров</a></p>

Садыкова задержали на два месяца, пока идёт расследование. Ему грозит 15 лет тюрьмы. О двух детях, оставшихся сиротами, сейчас заботится их отец. В своих соцсетях он написал, что всегда любил и продолжает любить Ольгу, а также поблагодарил всех за оказанную ему поддержку в этот нелёгкий час.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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