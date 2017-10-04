Мать троих детей сняла на видео момент своего убийства соседом из-за сплетен

22-летняя девушка хотела доказать мужу, что сосед оскорбляет её и угрожает расправой.

22-летняя Виллиен Матиас снимала на телефон перепалку с соседом, который обвинил её в том, что она распускает сплетни, однако девушка даже и представить не могла, что на камеру попадет её смерть. На кадрах видно, как мужчина, которого погибшая называет Джулиано, поднимает футболку, достаёт пистолет и стреляет в упор, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в Сантана-де-Катагуасесе на юго-востоке Бразилии. Виллиен потом хотела показать видео мужу, чтобы доказать, что сосед обвиняет её в том, чего она не делала, и оскорбляет. Однако уже через две минуты ссора выходит из-под контроля и мать троих детей получает выстрел в голову. Виллиен скончалась несколько часов спустя в больнице.

40-летний мужчина скрылся с места преступления, но напоследок он сказал: "Теперь ты отправишься в ад, демон". Запись заканчивается тем, что на помощь погибшей прибегает неизвестная женщина, которая и вызвала скорую. Вскоре подозреваемый был задержан.