30-летний гад избил ногами старушку и протащил её по асфальту ради сумки (видео)

На кадрах видно, как пожилая женщина не отпустила сумку и упала вместе с ней на асфальт.

В Сети появились шокирующие кадры ограбления, на которых преступник сред бела дня протащил по асфальту пожилую женщину, ухватившуюся за свою сумку. Нападение было совершено в районе Грейт-Хортон в Брэдфорде. На видео мужчина хватает сумку, но пострадавшая не отпускает её, после чего падает. Чтобы отделаться от женщины, вор ногой ударяет по лицу жертвы, сообщает Daily Mail.

Преступник скрылся с места преступления, а пострадавшая осталась лежать на асфальте. Видео, которое набрало более 600 тыс. просмотров, выложил в "Фейсбуке" сын женщины, попросив помочь найти негодяя.

Полиция арестовала 30-летнего подозреваемого. Расследование продолжается.