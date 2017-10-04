Родной брат стрелка из Вегаса: Я надеюсь, у него найдут опухоль мозга...

Брат стрелка, устроившего кровавую бойню в Лас-Вегасе, до сих пор не может нормально общаться с журналистами из-за непрекращающихся рыданий, сотрясающих его. Он признался, что надеется на то, что вскрытие покажет, что у его брата в мозгу была опухоль, иначе он не может объяснить, почему он совершил столь бесчеловечный акт.

Эрик Пэддок, который поговорил с репортёрами неподалёку от своего дома во Флориде, признался, что его брат Стивен был абсолютно нормальным парнем, и он не понимает, что заставило его устроить настоящую бойню в воскресенье вечером, пишет Daily Mail.

Когда я узнал об этом, моё сердце разорвалось в клочья... Я искренне соболезную, но не могу понять, почему Стив сделал то, что сделал Эрик Пэддок

Эрик признался, что долго думал о том, что заставило его брата пойти на это. Единственная причина, которую он мог назвать, стала опухоль мозга, из-за которой Стив мог попросту спятить. Теперь он надеется, что результаты вскрытия подтвердят его догадки, в противном случае, всей семье стоит задуматься ещё глубже над тем, что они упустили в жизни Стива.

Эксперты также пытаются выяснить, почему Пэддок застрелил 59 человек, и анализируют все его компьютеры и телефоны, смотрят записи видеокамер и планируют побеседовать с его бывшей девушкой. У стрелка была учёная степень в сфере бизнеса Калифорнийского университета. В 1980-х годах он работал почтальоном, а затем ушёл в Министерство обороны. Он часто играл в казино, но никаких долгов у него не было. Также он не был ни разу судим.