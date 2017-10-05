Ревнивец зарезал девушку на глазах у её дочки, залив ребёнка кровью

Юноша узнал, что его возлюбленная поцеловалась с другим в ночном клубе, и решил отомстить.

19-летний Дилан Харрис пришёл в дом к своей девушке и зарезал её на глазах у 22-месячной дочери. Малышка была вся в крови к тому времени, когда прибыла полиция Уэльса. Причём сам юноша утверждает, что не причастен к убийству, несмотря на записи с камер видеонаблюдения у дома, сообщает Daily Mail.

Поводом для убийства стал поцелуй Катрины Эви с другим молодым человеком в ночном клубе. Узнав об этом, Дилан нашёл его номер в телефоне девушки и начал переписываться, притворяясь Катриной, пока парень не признался, что они действительно целовались. Тогда Дилан написал: "Странно, это пишет её парень, и она отрицает поцелуй".

После этого расстроенный Харрис взял нож и направился в дом Катрины. Там он нанёс ей несколько ножевых ударов прямо перед дочкой, которая в результате была вся в крови. Дилан спокойно наблюдал за мучениями бывшей возлюбленной в течение 40 минут и только затем связался со службой экстренной помощи. По их приезде он сообщил, что на Катрину кто-то напал. Девушка скончалась в больнице, так и не придя в сознание.