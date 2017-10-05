Мать учит своих детей стрелять по оленям и уткам, чтобы отвлечь их от компьютера

34-летняя Хизер Дель Мораль из Оклахомы регулярно берёт трёх своих детей на охоту. По мнению женщины, стрельба по оленям, уткам и голубям научит их уважительному отношению к животным и отвлечёт от компьютерных игр и Интернета.

У Хизер Дель Мораль трое детей: 14-летний Папи, 12-летняя Иза и 9-летняя Армония. Они регулярно ходят на охоту вместе с матерью, которая, как и отец, работает в Департаменте дикой природы Оклахомы. Супруги признают, что охота — это весьма спорная тема, но убеждены, что не причиняют вреда ни детям, ни природе.

Мы с детьми замечательно проводим время на охоте. Они не зависают в своих телефонах, поэтому мы можем говорить, смеяться и общаться Хизер Дель Мораль

Хизер утверждает, что охота учит детей уважительному отношению к животным. Кроме того, благодаря частой разделке туш они разбираются в биологии куда лучше сверстников.

Дети помогают разделывать животных, и я показываю им сердце и рассказываю про работу других внутренних органов Хизер Дель Мораль

Муж Хизер Хуан не увлекается охотой, но одобрительно относится к хобби жены. Однако женщина неоднократно сталкивалась с критикой. Особенно часто негативные комментарии появляются в социальных сетях, где Хизер выкладывает фотографии с охоты.