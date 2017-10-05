Сержант дважды пытался убить жену, чтобы сбежать с любовницей из Tinder

36-летний сержант Эмиль Сильерс из Олдершота, Великобритания, дважды за 10 дней пытался убить свою жену Викторию. Как удалось выяснить следствию, мужчина изменял супруге с бывшей женой, а также любовницей, найденной в мобильном приложении.

Полиция заинтересовалась Эмилем Сильерсом после того, как его жена едва не погибла на аэродроме Нетеравон в 2015 году. По непонятным причинам при прыжке с высоты 1200 метров у Виктории не раскрылся ни основной, ни запасной парашюты. Присутствующие были уверены, что женщина разобьётся насмерть, но она выжила, хоть и получила серьёзные травмы. Интересно, что именно в это время Эмиль объявил любовнице, что отныне свободен.

При детальном рассмотрении парашютов стало понятно, что кто-то намеренно их испортил — на устройствах отсутствовали важные детали. Позже стало известно, что незадолго до прыжка Виктория чудом избежала смерти во время утечки газа — кто-то повредил трубопровод в её доме. Следствие утверждает, что Эмиль Сильерс намеренно вызвал утечку, после чего покинул дом.

Смерть Виктории была выгодна её супругу и по материальным причинам. У сержанта было 20 тысяч фунтов долгов, а в случае смерти жены он получил бы страховую выплату в размере 120 тысяч фунтов. Сам Эмиль Сильерс отрицает все обвинения в своей адрес. Приговор по этому делу пока не вынесен, судебный процесс продолжается.