Бездомный, которого приютила женщина, зарезал свою спасительницу и её ребёнка

За неделю до трагедии семья перестала оплачивать мобильные счета 24-летнего безработного.

Бездомного приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 30 лет после того, как он убил женщину, которая пыталась ему помочь, и её 13-летнего сына. Для нападения Аарон Барли надел чёрную одежду и взял с собой кухонный нож, затем юноша проник внутрь дома Трейси Уилкинсон в Стоурбридже и нанёс ей 17 ударов, мальчику — восемь, сообщает Daily Mail.

Кроме того, Аарон оставил умирать отца семейства. Поэтому судья пообещал преступнику, что из тюрьмы ему уже не выйти никогда. Впрочем, сам парень никак не отреагировал на приговор.

Вы не проявили никакого раскаяния, зная, что разрушили семью, нарочно оставив отца семейства в живых. Вы специально спрятались ночью в саду погибших и выжидали подходящего момента, зная их распорядок жизни. Семья Уилкинсон пыталась вам помочь... Судья

Трейси привела 24-летнего Аарона к себе дом, когда обнаружила его спящим около супермаркета. Она помогла юноше с жильём, накормила его и оплатила мобильную связь. Мистер Уилкинсон даже помог устроиться Аарону на работу на одно из его предприятий в Ньюпорте. Но бездомный пренебрёг их стараниями и сбежал под предлогом того, что у него якобы умерла мать.

Через несколько месяцев его снова нашли. Аарон спал около их дома, и тогда семья приютила его на время у себя, пока не нашла ему альтернативное жильё. Менее чем за неделю до убийства Трейси вместе с мужем перестали оплачивать мобильную связь Аарона.