Отец, 9 лет страдавший от шума в ушах, покончил с собой, не дождавшись эвтаназии

Страдающий от шума в ушах настолько был измучен своим состоянием, что решил покончить с собой, не дождавшись отправления в Швейцарскую клинику, где ему должны были сделать эвтаназию.

В свои 57 лет Кристофер Нил был неспособен работать и спать из-за постоянного шума в ушах, поэтому он принял решение отправиться в специализированную клинику в Швейцарии, где ему бы сделали эвтаназию, пишет Daily Mail. К сожалению, мучения мужчины были столь ужасны, что он не дождался госпитализации и покончил с собой, оставив предсмертную записку. "Этот шум слишком громкий, простите меня", — говорилось в ней.

Мэри Пейдж, его сестра, сказала, что шумы поглотили его ещё девять лет назад — после того, как он развёлся с женой. Всё началось под Рождество, а к январю он уже буквально сходил с ума. Врачи вставили ему в ухо специальную трубку, чтобы хоть немного облегчить его состояние. Мэри вспоминает, что как-то приехала навестить своего брата, но увидела, что он валяется с травмой головы. Оказалось, он пытался покончить с собой, но не помнит, что произошло потом. После этого они решили обратиться за помощью к европейским медикам.

Мужчина упирался, что вся процедура оформления в швейцарскую клинику займёт очень много времени, но Мэри настояла на своём и сказала, что у них всё получится. Они даже начали обсуждать, кто будет заниматься его дочерьми, но однажды во время прогулки по парку Кристофер попросил сестру зайти к нему завтра в гости. Он попросил, чтобы она обязательно была одна. Согласившись с его условиями, она пришла, увидела его мёртвым на кухне и, убедившись в этом, вызвала полицейских, чтобы те констатировали смерть.