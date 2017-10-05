Врачи удалили 100 кусков ногтей, гвоздей и лезвий из желудка пациента с психозом

Пациент, страдающий психическим заболеванием, не может прекратить проглатывать металлические предметы.

52-летний житель Франции с хроническим психозом впервые столкнулся с желудочной непроходимостью из-за того, что он постоянно проглатывал различные металлические предметы, в мае 2012 года. Несмотря на то что сейчас пациент получает психологическую помощь, он всё равно не может побороть свой недуг, продолжая "есть" то, что не стоило бы, сообщает The Sun.

Врачи удалили все лишние предметы из желудка мужчины эндоскопическим методом, но спустя восемь месяцев он был снова госпитализирован с теми же симптомами. На этот раз пришлось провести операцию, в ходе которой в желудке обнаружили ногти, гвозди, ножи, винты, гайки, ручки от ложек, головку отвёртки, шайбу, гальку, монеты и железную проволоку.

Мужчина настолько часто проглатывал металлические предметы, что они образовали внутри его тела то, что врачи называют безоаром, — инородное тело в желудке, образованное из неперевариваемых предметов. Пациент был прооперирован ещё два раза с 2013 по 2016 год.

Недавно он снова попал в больницу с лихорадкой, рвотой и обезвоживанием. На этот раз кусок металла пронзил его желудок и вызвал воспаление. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей и психиатров.