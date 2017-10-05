Поклонник "Ганнибала" расчленил мать троих детей, с которой познакомился в Сети

38-летний Джон Чарльтон признался в убийстве 40-летней Ингрид Лайн, с которой познакомился в Интернете. Мужчина рассказал, что задушил мать троих детей 9 апреля 2016 года, после чего расчленил её тело с помощью пилы и выбросил останки в мусорные баки в Сиэтле.

Сразу после убийства Джон Чарльтон рассказал полиции, что встречался с Ингрид и провёл с ней ночь, но был слишком пьян, поэтому не помнит, как вернулся в Сиэтл. Преступник утверждал, что на встрече женщина вела себя довольно странно, однако он понятия не имеет, что произошло с ней после его ухода.

Детективы обыскали дом Ингрид Лайн и нашли в ванной комнате небольшую пилу и мешки для мусора. Рядом с ними были обнаружены следы крови и кусочки человеческой плоти. Также выяснилось, что Джон Чарльтон, который отрицал причастность к убийству, имеет криминальную историю в шести штатах. Мужчина был осуждён за грабежи, угоны автомобилей и нападения на людей.

В 2006 году родители Джона Чарльтона добивались запретительного приказа в отношении сына: тот пришёл к ним домой и попытался устроить драку. Затем он достал с полки фильм "Ганнибал" и посоветовал матери посмотреть его и остерегаться. Позже родители отозвали иск.

Накануне суда Джон Чарльтон решил признать свою вину в убийстве Ингрид Лайн и рассказал полицейским, что задушил её. Обвинение требует приговорить Чарльтона к 27 годам лишения свободы, но не исключено, что убийца сядет пожизненно. Приговор будет оглашён 5 января.