Это фото стало последним для молодой мамы: через 24 часа её задушил отец малыша

31-летний мужчина сбежал с места преступления, написав в тот же день другой девушке, что снова хочет быть вместе.

Семимесячный младенец остался фактически сиротой после того, как его отец, 31-летний Марк Махони, был приговорён к пожизненному заключению с минимальным сроком в 16 лет за убийство своей девушки. Мужчина задушил Викки Халл и отправил своему другу сообщение со словами: "Я сделал действительно что-то плохое" и угрозами, что покончит с собой, сообщает Daily Mail.

За 24 часа до смерти Викки опубликовала в "Фейсбуке" фото с дочерью. Девушка не подозревала, что снимок станет для неё последним.

Викки и Марк познакомились через сайт знакомств, их отношения начались практически с первого свидания. Однако через год произошло то, чего никто не мог ожидать. После семейного барбекю отец Викки и молодая пара отправились в бар, оттуда они вернулись в родительский дом в Ливерпуле, где мужчина уснул на втором этаже. Когда он спустился вниз, то нашёл уже мёртвую Викки, которая лежала на диване.

Марк сбежал с места преступления в дом к своему другу и написал другой девушке, с которой тоже познакомился в соцсетях: "Я хочу вернуться и быть с тобой, детка, пожалуйста". Вскоре полиция арестовала убийцу, который заявил, что это был несчастный случай и он не хотел сделать ничего подобного.

По его словам, девушка начала спорить с ним и схватила за челюсть. Он оттолкнул её, но она не унималась. Тогда Марк взял Викки за шею, чтобы напугать, но через какое-то время она перестала дышать. Задержанный утверждает, что до этого он ни разу не обращался с погибшей жестоко.