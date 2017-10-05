Любовница стрелка из Вегаса: Он купил мне билет и заплатил $100 тыс. за разрыв

Подруга стрелка из Лас-Вегаса Мэрилу Дэнли получила от него щедрый подарок за две недели до бойни. Стивен Пэддок оплатил женщине билет до Филиппин и дал 100 тысяч, чтобы она купила дом для своей семьи. По словам Мэрилу, она заподозрила, что таким образом Пэддок решил с ней расстаться.

62-летняя подруга Стивена Пэддока Мэрилу Дэнли рассказала полиции, что за две недели до бойни в Лас-Вегасе мужчина отправил её на родину — на Филиппины. Он посоветовал Мэрилу увидеться с семьёй, а позже перевёл на её счёт огромную сумму — 100 тысяч долларов. Пэддок посоветовал подруге купить на эти деньги дом для своих родных, сообщает Daily Mail.

Как и все филиппинцы, живущие за границей, я была рада вернуться домой и увидеть семью и друзей. Я была благодарна, но, честно говоря, испугалась, что поездка и деньги — способ расстаться со мной Мэрилу Дэнли

После массового убийства в Лас-Вегасе Мэрилу Дэнли добровольно вернулась в США и согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что не подозревала о планах своего друга. По словам женщины, Пэддок никогда не вёл себя подозрительно или агрессивно и она понятия не имеет, что могло толкнуть его на массовое убийство.

Я любила его и надеялась на спокойное будущее вместе с ним. Он никогда не говорил и не делал ничего странного, мне и в голову не приходило, что он планирует такое ужасное преступление Мэрилу Дэнли

Мэрилу Дэнли отказалась отвечать на вопросы журналистов об оружии, которое хранилось в доме Пэддока. Сотрудники ФБР также не комментируют информацию, которую им удалось получить от женщины.