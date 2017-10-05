Житель Ульяновска послал девицу в нокаут после слов "Что, ударишь меня, что ли?"

Пугающее видео из Ульяновска опубликовано на YouTube-канале "Рупор 73" в среду, 4 октября. Рядом с клубом "Молоко" разгорелся конфликт девушки и парня, который закончился нокаутом участницы.

На видео можно расслышать вопрос девушки: "А то что, ты меня ударишь, что ли?", ответ на который она получила спустя несколько секунд —сразу после того, как кинула в молодого человека потухшую спичку.

Свидетели конфликта, которые сняли его на видео, резко осудили действия агрессивного парня и попытались поднять пострадавшую с земли. Судя по последним кадрам ролика, после удара она находилась в глубоком обмороке. На данный момент неизвестно, как развивались дальнейшие события и что в итоге случилось с участниками видео.