Камеры наблюдения в школе сняли необъяснимые явления, происходящие ночью

Руководители учебного заведения попросили помощи у пользователей Сети и поинтересовались, есть ли у них знакомые охотники за привидениями.

Камеры видеонаблюдения, установленные в средней школе в Корке, Ирландия, засняли момент, когда в коридоре здания происходило якобы что-то мистическое. По мнению руководства, на кадрах можно разглядеть призрака, сообщает Mirror.

В начале ролика видно, как открывается, а затем громко хлопает дверь, ведущая в класс. Затем в движение приходит школьный шкафчик, открывается один из его ящиков, и напоследок падает предупреждающая табличка.

Видео руководство школы разместило на "Фейсбуке", спросив, нет ли у кого знакомых охотников за привидениями.