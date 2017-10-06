Соседи спутали знак Jack Daniel's с флагом ИГИЛ и создали новому жильцу проблемы

Мужчина из Цюриха, Швейцария, получил анонимное послание от соседей после того, как вывесил за окном флаг Jack Daniel's. Бдительные жильцы приняли эмблему виски за флаг ИГИЛ и стали следить за "террористом" и его девушкой, сообщает Daily Mail.

Стоит признать, что молодой житель Швейцарии, который предпочёл не называть своего имени, отличается своеобразным чувством юмора. Переехав на новое место жительства несколько месяцев назад, он сперва вывесил за окном итальянский флаг, а затем — огромный логотип виски.

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Теперь поклонник виски сам опасается соседей, ведь они пообещали следить за ним. Снимать флаг он отказывается: по мнению молодого человека, это будет обозначать капитуляцию и готовность поступиться собственными правами. В ближайшее время мужчина планирует обратиться в суд, так как слухи об ИГИЛ* наносят ущерб его репутации.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.