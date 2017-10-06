Родители уснули с младенцем, положив его между собой, а утром он был уже мёртв

По словам матери погибшего мальчика, она хотела его перенести в детскую, но уснула.

23-летняя мать взяла новорождённого ребёнка с собой в кровать, чтобы немного пообниматься, но после тяжёлого рабочего дня Лорен Джордан случайно уснула. Рядом спал и отец малыша. Когда девушка открыла глаза, сын был уже мёртв, сообщает Daily Mail.

Пара в течение 15 минут пыталась реанимировать малыша, прежде чем передать его сотрудникам скорой. Лоран рассказала, что вечером перед сном малыш выпил две бутылочки. Ребёнок долгое время не мог уснуть, поэтому она взяла его к себе на кровать и легла смотреть телевизор, пока он не закрыл глаза. Однако затем уснула и сама мама.

Врачи Кента не смогли назвать точную причину смерти: либо ребёнок умер от синдрома внезапной детской смерти, либо его задавили собственные родители.