Болезнь горла делает парня "одержимым", и в гневе он бьёт и кусает свою мать

Когда Исаак Харви подхватил стрептококковую инфекцию горла семь лет назад, болезнь начиналась с обычной боли в горле. Однако распространённый вирус вызвал странное неврологическое расстройство, из-за которого парень часто впадает в состояние психопатического гнева.

Сейчас Исааку уже 20, и с момента заболевания прошло уже семь долгих лет, пишет The Sun. За это время обычная инфекция горла успела вызвать редкое заболевание, которое называется детским аутоиммунным нервно-психическим расстройством, ассоциированным со стрептококковыми инфекциями, или ПАНДАС. Такой эффект появляется, когда инфекция стрептококка вызывает ответную реакцию в мозге, что приводит к воспалению. Всё это может вызывать резкие изменения в настроении и психическом состоянии ребёнка.

В случае с Исааком ПАНДАС, или, как его ещё называют, синдром экзорциста, приводит к тому, что парень часто впадает в ярость. Он не контролирует свой гнев и не понимает, что с ним происходит, пока не успокоится. Его мать Клэр Харви ведёт свой блог, посвящённый опыту контакта с этим заболеванием, и там пишет, что подобные приступы могут длиться часами. Они заканчиваются только тогда, когда Исаак устаёт.

Мы испытываем огромный ущерб от его приступов: синяки, укусы, вырванные волосы, царапины, фингалы, переломанные кости и многое другое Клэр Харви

По словам матери, самое ужасное, что нет средства, которое могло бы помочь сыну успокоиться во время приступов. С ним невозможно вступить в диалог, он ничего не слышит и не понимает, а просто беснуется, нанося вред себе и тем, кто находится поблизости. Так как он родился с церебральным параличом, он часто ломает инвалидные кресла.

До того как он заразился инфекцией, он испытывал трудности с обучением, но семь лет назад всё страшно усугубилось. Его паранойя мешает ему заниматься повседневными делами, с которыми с лёгкостью справляются его ровесники. Мать рассказала, что в прошлом году, когда Исаак начал ездить в колледж, у него возникла паранойя по поводу водителя автобуса, поэтому как-то он напал на него.

Сейчас парень принимает лекарства, которые помогают ему снизить уровень агрессии, но средства от болезни нет. Кроме того, принятие препаратов сопровождается сильными побочными эффектами, которые очень расстраивают Исаака. С каждой вспышкой ярости парню становится только хуже, так как ПАНДАС наносит вред его мозгу. Министерство здравоохранения Великобритании отказалось помочь мальчику, так как эксперты посчитали, что уже слишком поздно. "Ущерб необратим, а мозг слишком сильно повреждён", — приводит слова медиков мать, которая не перестаёт надеяться, что когда-нибудь приступы прекратятся.