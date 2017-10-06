5 самых страшных аварий на железнодорожных переездах в России

Страшная железнодорожная авария произошла сегодня ночью под Владимиром. На станции Покров поезд врезался в заглохший на переезде автобус с пассажирами, пострадали люди. На данный момент известно о 16 жертвах, среди них один ребёнок. Лайф вспоминает крупнейшие аварии на железнодорожных переездах в истории современной России.

1994 год, крушение в Белгородской области, 20 жертв

11 августа 1994 года на перегоне Тополи — Уразово цистерна грузового поезда сошла с рельсов, ударилась о бетонный настил переезда и врезалась в пригородный электропоезд, следующий по соседнему пути. В результате аварии погибли машинист пригородного поезда и 19 пассажиров, ещё 50 человек обратились за медицинской помощью.

1996 год, Кагальницкая трагедия, 22 жертвы

26 сентября 1996 года на нерегулируемом железнодорожном переезде рядом с селом Батай школьный автобус столкнулся с тепловозом. Поезд буквально разрубил автобус пополам и протащил его вдоль путей. В результате аварии погибло 22 человека, в том числе 21 ребёнок. Всего пострадало около 40 пассажиров автобуса.

1998 год, крушение в пригороде Хабаровска, 24 жертвы

26 октября 1998 года с территории промышленной базы укатился плохо закреплённый грузовой состав и на переезде врезался в "икарус" и легковой автомобиль. В результате аварии автобус разрубило пополам, 24 пассажира погибли, ещё более 20 получили травмы различной тяжести.

2010 год, столкновение в Рязанской области, шесть жертв

28 января 2010 года на переезде перегона Новая Пустынь — Шелухово электровоз столкнулся с рейсовым автобусом. Жертвами аварии стали шесть пассажиров автобуса.

2014 год, авария в Сахалинской области, пять жертв

10 июня 2014 года водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд у станции Гастелло, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате автобус столкнулся с грузовым поездом, погибло пять пассажиров, в том числе ребёнок. Ещё 12 человек были госпитализированы с различными травмами.