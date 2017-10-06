Мать убила и сожгла 4-летнего сына в масле, думая, что он — каннибал

Перед убийством женщина советовалась на тематических форумах, где ей и рассказали, что людоеды любят купаться в растительном масле.

Жительница Милуоки Амелия Дистазио убила своего четырёхлетнего сына и сожгла его в ванной, заподозрив мальчика в каннибализме. Соседи подняли тревогу, когда увидели дым, поднимающийся из квартиры. Однако, когда прибыли полицейские, они нашли только сожжённое тело малыша Антонио в тлеющей одежде, сообщает Mirror.

Руки мальчика были связаны за спиной семью ремнями, а на его голове был пластиковый пакет. Рядом с ванной стояла бутылка с растительным маслом и клетка с мёртвой морской свинкой, которую женщина также утопила в ванной. Дистазио было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Соседи рассказали, что за ночь до убийства слышали, как мальчик, который страдал аутизмом, кричал: "Пожалуйста, мама, остановись! Я больше не буду это делать!" На что мать ответила: "Заткнись!"

Перед приездом полиции Дистазио вылезла в окно и сбежала. Позже её нашли бродящей по улицам города. Потом выяснилось, что женщина искала в Интернете информацию о том, как распознать каннибала и как убить его. Кроме того, она общалась на тематических форумах, где ей и рассказали, что людоеды любят купаться в растительном масле и посоветовали сжечь ребёнка.

Отец погибшего мальчика рассказал, что у Дистазио были психические проблемы.