Сатанистка убила подругу для ритуала и написала извинение её кровью и волосами

18-летняя Надин была зарезана лучшей подругой Коррин Джексон в доме своей сестры. Убив девушку, Джексон выложила слово "Извините" её волосами, смоченными в крови, и заперлась в туалете с ножом. Родственники жертвы утверждают, что страшное убийство было частью сатанинского ритуала.
Надин Эстерхаизен
Семья убитой изначально выступала против её общения с Коррин и даже добилась судебного запрета на её приближение: ранее сатанистка уже нападала на Надин. Впрочем, это не остановило Коррин — если верить слухам, которые отрицают родственники Надин, жертву и убийцу связывала не только дружба.
Они не были лесбиянками, они были просто подругами. Но Коррин была одержима моей сестрой и не хотела отпускать её
Сестра Надин Эстерхаизен
Коррин Джексон
В настоящий момент Коррин Джексон задержана и находится под стражей в тюремной психиатрической больнице. Какое наказание ей назначит суд, пока не известно.
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