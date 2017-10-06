Сатанистка убила подругу для ритуала и написала извинение её кровью и волосами

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Сатанистка убила подругу для ритуала и написала извинение её кровью и волосами

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20-летняя сатанистка Коррин Джексон из ЮАР зарезала свою 18-летнюю подругу Надин Эстерхаизен в ходе ритуала, после чего написала на полу слово "Извините" кровью и волосами жертвы. Жуткое убийство произошло прямо на кухне сестры Надин, сообщает издание Mirror.

18-летняя Надин была зарезана лучшей подругой Коррин Джексон в доме своей сестры. Убив девушку, Джексон выложила слово "Извините" её волосами, смоченными в крови, и заперлась в туалете с ножом. Родственники жертвы утверждают, что страшное убийство было частью сатанинского ритуала.

Надин Эстерхаизен

Семья убитой изначально выступала против её общения с Коррин и даже добилась судебного запрета на её приближение: ранее сатанистка уже нападала на Надин. Впрочем, это не остановило Коррин — если верить слухам, которые отрицают родственники Надин, жертву и убийцу связывала не только дружба.

Они не были лесбиянками, они были просто подругами. Но Коррин была одержима моей сестрой и не хотела отпускать её

Сестра Надин Эстерхаизен

Коррин Джексон

В настоящий момент Коррин Джексон задержана и находится под стражей в тюремной психиатрической больнице. Какое наказание ей назначит суд, пока не известно.

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