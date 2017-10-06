Художница покончила с собой после того, как муж запретил ей вкачивать ботокс

Художница, которая считала себя некрасивой, покончила с собой жутким образом после того, как её муж не разрешил ей пройти ботокс-терапию. Об этом было объявлено на судебном слушании.

Ханна Янг, 40-летняя художница из Бакингемшира, рассказывала друзьям и семье, что очень боится стареть после того, как ей поставили диагноз "лицевая дисморфия", пишет Daily Mail. Она очень страдала от своей заниженной самооценки, а в день, когда муж Адам забрал её кредитную карту, чтобы та не смогла сделать косметическую операцию, ей пришлось подняться на второй этаж, чтобы там остыть после разыгравшейся ссоры.

Менее чем через час мужчина поднялся наверх, чтобы проверить жену. К его ужасу, он увидел её лежащей на полу в луже собственной крови. Не помня себя, он позвонил в скорую помощь. Несмотря на старания медиков, Ханну спасти не удалось. Позже выяснилось, что женщина принимала антидепрессанты, которые ей выписал врач.

На судебном заседании по факту смерти женщины друг семьи Марк Эндрю-Симмонс, который был в момент инцидента в их доме, рассказал, что они сидели в гостиной, но вскоре со второго этажа Ханна позвала своего мужа. Спустя мгновение после того, как он поднялся, он громко заорал другу, чтобы тот вызвал скорую. Когда Марк увидел женщину, её голова безвольно болталась, свесившись с кровати, а всё тело было покрыто кровью. Когда Адам уехал с ней в больницу, он прислал Марку сообщение: "Она умерла, друг".

Как выяснилось, Ханна не скрывала того, что хочет покончить с собой. Она часто говорила об этом близким, а в день смерти отправила сообщение своей сестре с текстом о том, что собирается наложить на себя руки. Совершив ужасное над собой, Ханна снова написала своей сестре, рассказав, что именно сделала. Женщина часто ходила к психиатру, лежала в больнице, из которой пыталась сбежать, а когда осталась дома, пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

Эксперты сказали, что пациенты с дисморфией часто комплексуют по поводу своей внешности, вне зависимости от того, что говорят им близкие. Именно это произошло и с Ханной — установленный диагноз сильно повлиял на её психику, что и привело к такой трагедии.