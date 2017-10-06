Судья снял с отца обвинения в убийстве 2-летней дочки, узнав страшную правду

Изначально следствие считало, что мужчина задушил малышку из-за того, что она мешала ему играть на компьютере.

Жителя Техаса Энтони Сандерса обвинили в убийстве двухлетней дочери в 2015 году. По версии следствия, мужчина сжал девочке рот, чтобы она не мешала ему играть в компьютерные игры, и тем самым случайно задушил. Однако правда оказалась куда страшнее. Через два года выяснилось, что малышка умерла из-за старшего брата, которому на тот момент было пять лет. С 33-летнего отца сняли все обвинения, сообщает Fox News.

Энтони отвергал все обвинения, утверждая, что нашёл девочку уже мёртвой после того, как сын сказал ему, что она уснула и больше не проснётся. Позже выяснилось, что мальчик рассказал маме, что ударил сестру тяжёлой подушкой, которую потом не смог поднять.

После того как полиция прибыла на место преступления, на теле девочки были найдены синяки и несколько укусов. Сейчас адвокат Сандерса утверждает, что никаких дальнейших обвинений предъявлено не будет.