Изнасилованная детективами показала, как им удалось обмануть её при "аресте"

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Изнасилованная детективами показала, как им удалось обмануть её при "аресте"

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Фото © Twitter/Anna Chambers

По словам девушки, они попросили её выйти из машины и снять бюстгальтер, в котором она якобы что-то прятала.

18-летняя девушка из Бруклина утверждает, что её по очереди изнасиловали двое детективов. В ходе расследования Анне Чэмберс пришлось в точности до деталей показать путь предполагаемых сексуальных преступников, который они совершили в тот злополучный день, сообщает New York Post.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/annaaachambers" target="_blank">Anna Chambers</a></p>

Двое мужчин остановили девушку около парка "Калверт". Один из них попросил её снять бюстгальтер, так как во время разговора она дотронулась до своей рубашки. Детектив предположил, что она что-то там прячет.

В кошельке Анны стражи правопорядка нашли таблетки, которые ей прописал врач. Они попросили пострадавшую выйти из машины и отвезли её на стоянку. Там один из них обратил внимание на пирсинг соска девушки и показал другому, после чего произошло нападение, в ходе которого Анну изнасиловали несколько раз.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/annaaachambers" target="_blank">Anna Chambers</a></p>

Детективами оказались Ричард Холл и Эдди Мартинс. Сейчас они переведены на другую работу. По словам мужчин, половые акты были по обоюдному согласию. Проводится расследование.

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