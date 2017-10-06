Изнасилованная детективами показала, как им удалось обмануть её при "аресте"

По словам девушки, они попросили её выйти из машины и снять бюстгальтер, в котором она якобы что-то прятала.

18-летняя девушка из Бруклина утверждает, что её по очереди изнасиловали двое детективов. В ходе расследования Анне Чэмберс пришлось в точности до деталей показать путь предполагаемых сексуальных преступников, который они совершили в тот злополучный день, сообщает New York Post.

Двое мужчин остановили девушку около парка "Калверт". Один из них попросил её снять бюстгальтер, так как во время разговора она дотронулась до своей рубашки. Детектив предположил, что она что-то там прячет.

В кошельке Анны стражи правопорядка нашли таблетки, которые ей прописал врач. Они попросили пострадавшую выйти из машины и отвезли её на стоянку. Там один из них обратил внимание на пирсинг соска девушки и показал другому, после чего произошло нападение, в ходе которого Анну изнасиловали несколько раз.

Детективами оказались Ричард Холл и Эдди Мартинс. Сейчас они переведены на другую работу. По словам мужчин, половые акты были по обоюдному согласию. Проводится расследование.