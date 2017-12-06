У пациентки подозревали аппендицит, пока её органы не слиплись, как цемент

Сейчас 32-летняя женщина живёт с постоянной болью и не может выходить куда-либо дольше чем на 30 минут.

32-летняя Даниэль Кеттлуэлл, которая думала, что у неё аппендицит, сейчас живёт с постоянной болью. Из-за редкой болезни её органы слиплись друг с другом, словно цемент. С февраля 2013 года женщина прошла уже через 15 операций, включая гистерэктомию, сообщает Mirror.

Врачи диагностировали у Даниэль эндометриоз и адгезию, которая вызывает агрессивный рост рубцовой ткани внутри организма. Из-за этого органы словно склеиваются вместе, что приводит к разрушительным последствиям.

Впрочем, когда Даниэль впервые пришла к врачам в Северном Йоркшире с болями в животе, то они предположили, что это аппендицит. Позже выяснилось, что у пациентки воспаление тазовых органов. Когда болезнь удалось вылечить, женщину отправили домой, но боли снова появились. В течение трёх лет врачи разводили руками и не могли определить источник ухудшающегося самочувствия.

Мало того, главный гинеколог в местной больнице заверил, что причина болей Даниэль в её голове. Якобы пациентка сама себе их придумала. И женщина действительно начала сомневаться в своей адекватности, пока не обратилась к специалисту в Бирмингеме и не заплатила за дополнительное обследование £5 тыс.

Боль — это ужасно. Она отняла у меня всю жизнь. Два года назад мне пришлось бросить работу, и теперь за мной ухаживают мама и сестра. У меня больше нет друзей, потому что я не могу покидать дом. Из-за болей у меня постоянная депрессия Даниэль Кеттлуэлл

Несмотря на большое количество операций, боль всё равно возвращается. Лечащий врач Даниэль утверждает, что за 25 лет практики он впервые видит, чтобы болезнь возвращалась столь быстро.

Даниэль рассказывает, что больше всего с мужем Томом они хотели детей. Но в январе следующего года врач планирует полностью удалить ей матку.