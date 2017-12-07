"После перелома моя нога увеличилась в три раза, и врачи ничем не могут помочь"

12 лет назад Лисанна упала на кухне и сломала коленную чашечку. Примерно через год нога женщины стала раздуваться.
Я всегда носила короткие платья и каблуки и заметила, что моя нога немного опухла. Я удивилась, но подумала, что отёк пройдёт сам собой
Лисанна Касалинуово
К сожалению, нога Лисанны не только не уменьшилась, но и продолжила раздуваться. Врачи диагностировали у неё лимфадему — отёк тканей, обусловленный лимфостазом, но не смогли предложить действенного лечения. В результате женщина лишилась возможности вести нормальный образ жизни.
У меня нет никакой личной жизни. Я одинока, я ни с кем не встречаюсь, да и не стала бы — если кто-то обращает на меня внимание, я думаю, что дело в моей огромной ноге
Лисанна Касалинуово
В повседневных делах Лисанне помогает её старший сын Тейлор. Мужчина практически полностью взял на себя заботы по дому и уход за животными матери.
Я люблю её больше всего на свете, она всегда была прекрасной матерью. Но видеть её в таком состоянии очень тяжело
Тейлор, сын Лисанны
Интересно, что мать Лисанны тоже страдала от лимфадемы после травмы ноги. Женщина понимает, что её заболевание обусловлено генетически, но не отчаивается и ищет средство, которое поможет уменьшить ногу. Пока единственным способом оказались массаж и тугие обёртывания — благодаря им лимфадема Лисанны несколько уменьшилась.
Я надеюсь, что моя нога придёт в норму. Я хочу вернуться к повседневным делам и радоваться домашней работе, как это было раньше
Лисанна Касалинуово
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