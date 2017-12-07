"После перелома моя нога увеличилась в три раза, и врачи ничем не могут помочь"

52-летняя Лисанна Касалинуово из Нью-Джерси уже 12 лет страдает от лимфедемы, спровоцированной переломом колена. После травмы нога женщины увеличилась в три раза, лишив её нормальной жизни, и врачи ничем не могут ей помочь.

12 лет назад Лисанна упала на кухне и сломала коленную чашечку. Примерно через год нога женщины стала раздуваться.

Я всегда носила короткие платья и каблуки и заметила, что моя нога немного опухла. Я удивилась, но подумала, что отёк пройдёт сам собой Лисанна Касалинуово

К сожалению, нога Лисанны не только не уменьшилась, но и продолжила раздуваться. Врачи диагностировали у неё лимфадему — отёк тканей, обусловленный лимфостазом, но не смогли предложить действенного лечения. В результате женщина лишилась возможности вести нормальный образ жизни.

У меня нет никакой личной жизни. Я одинока, я ни с кем не встречаюсь, да и не стала бы — если кто-то обращает на меня внимание, я думаю, что дело в моей огромной ноге Лисанна Касалинуово

В повседневных делах Лисанне помогает её старший сын Тейлор. Мужчина практически полностью взял на себя заботы по дому и уход за животными матери.

Я люблю её больше всего на свете, она всегда была прекрасной матерью. Но видеть её в таком состоянии очень тяжело Тейлор, сын Лисанны

Интересно, что мать Лисанны тоже страдала от лимфадемы после травмы ноги. Женщина понимает, что её заболевание обусловлено генетически, но не отчаивается и ищет средство, которое поможет уменьшить ногу. Пока единственным способом оказались массаж и тугие обёртывания — благодаря им лимфадема Лисанны несколько уменьшилась.