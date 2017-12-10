24-летний регбист умер от передоза препаратом для сжигания жира

Лиам Уиллис из Суонси, Южный Уэльс, был найден мёртвым в гостинице Premier. Любящий отец трёхлетнего Томми и игрок в регби Лиам работал охранником в одном из клубов Уэльса, Великобритания, пишет Daily Mail.

В июле 2017 года его тело нашли в гостинице Premier, где он отдыхал с друзьями. В ноябре вскрытие и экспертиза показали, что мужчина скончался от сильной дозы препарата для сжигания жира, который содержал 2,4-динитрофенол, также известный как DNP.

Это уже девятая смерть от повышенного содержания динитрофенола в препаратах для сжигания жира в Великобритании с 2015 года. Препараты с его повышенным содержанием правительство объявило нелегальными, однако из-за фанатиков "бешеной сушки" их до сих пор продают на чёрном рынке через Интернет.

Вещество и в умеренном количестве может вызывать катаракту (помутнение хрусталика глаза), поражения кожи, тошноту, головные боли и другие побочные эффекты.

Вещество эффективно, но запрещено, поскольку оно очень токсично. При этом препараты с высоким содержанием динитрофенола широко рекламируются и широко доступны, несмотря на запрет Старший коронер Колин Филлипс

У Лиама остались трёхлетний сын Томми и престарелая мать Джоан Уоткинс, которая до сих пор не может оправиться от потери любимого дитя. Друзья из команды Лиама организовали благотворительную игру, билеты на которую будут платными, а все деньги пойдут в фонд имени сына Лиама — Томми.