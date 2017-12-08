"Я думала, что это прыщ, и выдавливала его, но врач поставил диагноз: рак кожи"

Косметолог 40-летней Кили Джонс направила её к дерматологу, но женщина не ожидала, что небольшое пятно на виске может оказаться раком.

Кили Джонс из Северной Каролины владеет собственной косметической компанией. Она регулярно следила за своей внешностью и старалась не находиться на солнце.

Однажды её косметолог обратила внимание на небольшое красное пятно на виске Кили и посоветовала обратиться к дерматологу. После обследования врач заявил, что пятно оказалось базальноклеточной карциномой (рак кожи).

Я думала, что это обычный прыщ, но, каждый раз, когда я давила его, из него сильно текла кровь. Я не ходила в солярий и не загорала на солнце, потому что потом у меня на лице были высыпания Кили Джонс

После постановки диагноза Кили три раза оперировали, чтобы полностью удалить рак. В виске осталась дырка, и, чтобы её зашить, врачам потребовалось нанести 20 стежков. Но несмотря на то, что Кили работает в бьюти-индустрии и внешность для неё имеет огромное значение, она нисколько не смущается своего шрама.

Я всегда должна выглядеть ухоженно, но со шрамом на виске буду пока немного стесняться. После того как врачи сняли швы, он почти незаметен. Я буду проходить обследование снова, потому что шанс получить ещё одно злокачественное пятно гораздо выше Кили Джонс

Кили рассказала The Sun, что своей историей хочет призвать всех женщин следить за состоянием кожи более тщательно. Она добавила, что, даже если вы не загораете под солнечными лучами, у вас всё равно может развиться рак, и призывает женщин чаще посещать дерматологов, а уже потом ходить к косметологам.