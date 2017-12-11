Модель Playboy разыграла своё похищение, чтобы получить выкуп от лучшей подруги

Видео с похищенной моделью прислали Тори Браун в "Фейсбуке", предупредив, что каждый час пленнице будут отрезать по пальцу

На ужасающем видео бывшая модель Playboy в ужасе кричала и умоляла, чтобы её спасли. За кадром слышен голос похитителя Анжелики Харт. Мужчина требует выкуп у лучшей подруги девушки. Сначала сумма составляла £5 тыс., но затем преступник поднял её до £8 тыс., сообщает Mirror.

Испуганная Тори Браун передала необходимую сумму, но подругу так и не увидела. Оказалось, что Анжелика обманула 40-летнюю Тори, которая сама когда-то стала жертвой похищения. Душераздирающая сцена, попавшая на камеру, заставила её вспомнить свои старые кошмары.

Я никогда не думала, что Анжелика может так поступить со мной. Она использовала мои страхи против меня. Ударила там, где я была больше всего уязвима. Я просто хочу, чтобы она знала, какую боль причинила. У неё нет совести Тори Браун

Тори познакомилась с Анжеликой в 2004 году, когда они вместе работали танцовщицами в одном из баров в Бирмингеме. Мама четверых детей всячески помогала своей подруге, когда у неё появились проблемы с деньгами. Она спокойно давала ей в долг, разрешала переночевать у себя в доме.

Тори даже рассказала Анжелике о том, как в 2012 году её похитил бывший парень, после чего у неё диагностировали биполярное расстройство. И она никак не может избавиться от ночных кошмаров. Однако излишняя доверчивость Тори сыграла с нею злую шутку.

Вскоре она получила в "Фейсбуке" сообщение от незнакомца, к которому он прикрепил страшное видео с Анжеликой. Мужчина пригрозил, что за каждый час промедления бывшая модель будет терять по одному пальцу. В качестве доказательства он прислал Тори фейковую фотографию отрубленной конечности. В итоге женщина обратилась к полиции, которая обнаружила, что это был обман.

Анжелику, которая утверждает, что это была всего лишь шутка, приговорили к семи месяцам тюрьмы. На стенах в её комнате офицеры обнаружили десятки фотографий Тори.