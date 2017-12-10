"Мне 19, и, если я не получу новое сердце, это будет моё последнее Рождество"

Когда мама Дома была на 20-й неделе беременности, врачи обнаружили у плода порок сердца и предложили женщине сделать аборт. Она отказалась, и медики сразу предупредили пациентку, что в будущем её сыну потребуется пересадка сердца. Свою первую операцию Дом перенёс через четыре дня после рождения.
Ей сказали, что существуют поддерживающие операции, которые позволят мне дожить до 19 лет, но потом всё равно потребуется пересадка. Итак, это случилось: мне 19 и я включён в список людей, нуждающихся в трансплантации
Дом Дэвис
Дом рассказывает, что ещё в детстве понял, что отличается от других: когда другие дети бегали и играли в подвижные игры, он начинал задыхаться. Впрочем, это не помешало ему завести друзей и вкладывать все свои силы в учёбу. Но в 2015 году здоровье Дома начало резко ухудшаться, и он был вынужден периодически пропускать школу.
Прошлой зимой я был действительно болен, скучал по школе и ничего не мог с этим сделать. Я ненавижу свою болезнь, потому что настроен получить образование, и она не должна мне мешать
Дом Дэвис
Недавно Дом узнал, что его единственный шанс — это пересадка сердца. Парень надеется, что операция изменит его жизнь и позволит наконец-то почувствовать себя обычным человеком, ведь сейчас он прикован к инвалидной коляске. Дом мечтает путешествовать, но для начала — просто иметь возможность покинуть дом. Единственный подарок, который он хотел бы на Рождество, — это новое сердце.
Моё Рождество — такое же, как у других, с вкусной едой и близкими людьми. Разница лишь в том, что единственный подарок, о котором я молюсь, — это новое сердце. В это Рождество я буду мечтать о нём... Потому что хочу остаться здесь до следующего
Дом Дэвис
- Популярные
- По времени