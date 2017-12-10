"Мне 19, и, если я не получу новое сердце, это будет моё последнее Рождество"

У 19-летнего Дома Дэвиса из Великобритании с детства проблемы с сердцем. Недавно врачи сообщили парню, что его единственный шанс на жизнь — пересадка сердца. Если в ближайшее время Дом не получит донорский орган, то он не доживёт до следующего Рождества, рассказывает Mirror.

Когда мама Дома была на 20-й неделе беременности, врачи обнаружили у плода порок сердца и предложили женщине сделать аборт. Она отказалась, и медики сразу предупредили пациентку, что в будущем её сыну потребуется пересадка сердца. Свою первую операцию Дом перенёс через четыре дня после рождения.

Дом (слева) с братом Беном Дом (слева) с братом Беном

Ей сказали, что существуют поддерживающие операции, которые позволят мне дожить до 19 лет, но потом всё равно потребуется пересадка. Итак, это случилось: мне 19 и я включён в список людей, нуждающихся в трансплантации Дом Дэвис

Дом рассказывает, что ещё в детстве понял, что отличается от других: когда другие дети бегали и играли в подвижные игры, он начинал задыхаться. Впрочем, это не помешало ему завести друзей и вкладывать все свои силы в учёбу. Но в 2015 году здоровье Дома начало резко ухудшаться, и он был вынужден периодически пропускать школу.

Прошлой зимой я был действительно болен, скучал по школе и ничего не мог с этим сделать. Я ненавижу свою болезнь, потому что настроен получить образование, и она не должна мне мешать Дом Дэвис

Дом (справа) с братом Беном Дом (справа) с братом Беном

Недавно Дом узнал, что его единственный шанс — это пересадка сердца. Парень надеется, что операция изменит его жизнь и позволит наконец-то почувствовать себя обычным человеком, ведь сейчас он прикован к инвалидной коляске. Дом мечтает путешествовать, но для начала — просто иметь возможность покинуть дом. Единственный подарок, который он хотел бы на Рождество, — это новое сердце.