7-летняя девочка сгорела, пытаясь повторить сцену с танцем из любимого сериала

Семилетняя Праттана из индийского штата Карнатака разожгла дома огонь, чтобы повторить сцену из из сериала "Нандини" — ребёнка очень впечатлил танец любимой героини в центре горящего круга. Когда Праттана загорелась, её маленькая сестра побежала за помощью к соседям. Они потушили огонь и вызвали врача, но было поздно — на следующий день девочка умерла в больнице от ожогов.
Индийская полиция расследует происшествие, чтобы выяснить, виноваты ли родители в смерти Праттаны. Возможно, позже им будет предъявлено обвинение в халатном отношении к ребёнку. Отметим, что сериал "Нандини" является одним из самых дорогих в истории индийского телевидения. Он описывается как триллер с элементами фэнтези и мелодрамы.
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