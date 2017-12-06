7-летняя девочка сгорела, пытаясь повторить сцену с танцем из любимого сериала

7-летняя Праттана из деревни Ашрая на юго-западе Индии сгорела заживо, пытаясь повторить сцену из своего любимого сериала "Нандини". Во время страшного происшествия никого из взрослых членов семьи не было дома, сообщает Mirror.

Семилетняя Праттана из индийского штата Карнатака разожгла дома огонь, чтобы повторить сцену из из сериала "Нандини" — ребёнка очень впечатлил танец любимой героини в центре горящего круга. Когда Праттана загорелась, её маленькая сестра побежала за помощью к соседям. Они потушили огонь и вызвали врача, но было поздно — на следующий день девочка умерла в больнице от ожогов.

Индийская полиция расследует происшествие, чтобы выяснить, виноваты ли родители в смерти Праттаны. Возможно, позже им будет предъявлено обвинение в халатном отношении к ребёнку. Отметим, что сериал "Нандини" является одним из самых дорогих в истории индийского телевидения. Он описывается как триллер с элементами фэнтези и мелодрамы.