Мать, которая заморозила новорождённого сына в холодильнике, села на 5 лет

Адвокат обвиняемой объяснил, что женщина до сих пор не понимает, что убила новорождённого сына.

Анджелу Блэквелл приговорили к пяти годам тюремного заключения после того, как суд Южной Каролины признал её виновной в убийстве собственного ребёнка, которого она положила в морозилку в 2016 году. Женщина также созналась, что нанесла 4-дневному сыну по имени Льюис тяжкие телесные повреждения перед его смертью, сообщает People.

Адвокат Анджелы рассказал, что она не понимала, что делала, и в её действиях не было злого умысла. По мнению защиты, 28-летняя женщина находилась в постоянном стрессе. При этом уровень IQ Анджелы составляет 58 баллов, и многие вещи она до сих пор воспринимает словно ребёнок.

Первоначально Анджеле было предъявлено обвинение в убийстве в результате жестокого обращения с ребёнком. Подсудимой грозило максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Но позднее суд смягчил своё решение и выдвинул обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью.

О трагедии стало известно после того, как сама Анджела позвонила в службу спасения с криками "Я убила своего ребёнка!" Женщина рассказала следователям, что проснулась в 5:30 утра, чтобы успокоить малыша, но положила его в морозилку, так как ей показалось, что это единственное место, откуда не будет слышен его плач. По словам адвоката Анджелы, она до сих пор не понимает, что убила своего сына и будет сидеть за это в тюрьме.