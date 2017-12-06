Слона жестоко избили, чтобы заставить его катать туристов (видео)

Ужасный процесс "воспитания" слона снял на видео один из жителей Индии: трое мужчин по очереди избивают привязанное животное палками. Как сообщает Daily Mail, таким образом владельцы показывают слонам, что они должны подчиняться людям.

Страшные кадры были втайне сняты активистом благотворительной организации Save The Asian Elephant's. Главная цель садистов — заставить слона подчиняться людям для дальнейшей работы в туристическом бизнесе, однако избиение продолжается, даже когда животное ложится на землю перед своими мучителями. Автор видео утверждает, что в процессе издевательств они сломали слону заднюю ногу.

Это один вариантов пытки ketti azhikkal, призванной напомнить слону о человеческом господстве Дункан Макнейр, генеральный директор STAE

Жестокое видео возмутило многих пользователей Сети, которые потребовали прекратить издевательства над слонами. Дункан Макнейр в свою очередь напомнил, что животные подвергаются мучениям из-за их популярности среди туристов, которым стоит отказаться от развлечений со слонами во время посещений Индии.