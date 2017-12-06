Слона жестоко избили, чтобы заставить его катать туристов (видео)

Страшные кадры были втайне сняты активистом благотворительной организации Save The Asian Elephant's. Главная цель садистов — заставить слона подчиняться людям для дальнейшей работы в туристическом бизнесе, однако избиение продолжается, даже когда животное ложится на землю перед своими мучителями. Автор видео утверждает, что в процессе издевательств они сломали слону заднюю ногу.
Это один вариантов пытки ketti azhikkal, призванной напомнить слону о человеческом господстве
Дункан Макнейр, генеральный директор STAE
Жестокое видео возмутило многих пользователей Сети, которые потребовали прекратить издевательства над слонами. Дункан Макнейр в свою очередь напомнил, что животные подвергаются мучениям из-за их популярности среди туристов, которым стоит отказаться от развлечений со слонами во время посещений Индии.
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