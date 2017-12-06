Вдовца ложно обвинили в смерти жены, неверно трактовав её предсмертную записку

Следствие утверждало, что мужчина изменял своей супруге, о чём она и написала перед смертью.

Перед тем как 32-летняя Николь Путни покончила с собой, она оставила предсмертную записку. Все эти два года после трагедии считалось, что её слова были адресованы другой женщине. Следствие утверждало, что Николь покончила с собой в отеле в Уорсли, заподозрив мужа в измене, сообщает Mirror.

Однако верховный судья счёл, что записка была трактована старшим детективом неправильно и нет никаких доказательств того, что погибшая подозревала Саймона Мюллера в неверности. Как оказалось, часть послания Николь адресовала самой себе.

Брак Николь и Саймона действительно был тяжёлым. Ситуация усугублялась ещё и психическими проблемами супруги. Она и ранее пыталась покончить с собой несколько раз. Незадолго до смерти она проходила лечение в Лондоне.

Николь работала ветеринаром и даже ездила в Коста-Рику с ветеринарной миссией. Саймон — известный физик. По словам мужчины, ложное обвинение серьёзно повредило его карьере.