Хозяин жестоко убил пса за то, что тот не пришёл первым в собачьих бегах (видео)

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Хозяин жестоко убил пса за то, что тот не пришёл первым в собачьих бегах (видео)

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В китайском округе Сюн провинции Хэбэй хозяин вложился в английского грейхаунда, чтобы тот принёс ему победу на гонках и озолотил владельца. Но пёс не пришёл первым и поплатился жизнью.

На жутком видео живодёр берёт собаку за задние лапы и с силой ударяет её головой об пол. После первого же удара пёс потерял сознание и вскоре умер.

Из-за тебя я потерял свои деньги! Теперь ты умрёшь! Я призываю всех владельцев съедать своих никчёмных животных!

Живодёр на видео

Видео за несколько часов набрало два миллиона просмотров.

Пёс совершенно ни в чём не виноват, а вот хозяин — сумасшедший и бессердечный

tiannin_175

Какой ужасный человек, его мать должна так же взять его за ноги и избить, как этого щенка

Michiko

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