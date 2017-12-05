Хозяин жестоко убил пса за то, что тот не пришёл первым в собачьих бегах (видео)

В китайском округе Сюн провинции Хэбэй хозяин вложился в английского грейхаунда, чтобы тот принёс ему победу на гонках и озолотил владельца. Но пёс не пришёл первым и поплатился жизнью.

На жутком видео живодёр берёт собаку за задние лапы и с силой ударяет её головой об пол. После первого же удара пёс потерял сознание и вскоре умер.

Из-за тебя я потерял свои деньги! Теперь ты умрёшь! Я призываю всех владельцев съедать своих никчёмных животных! Живодёр на видео

Видео за несколько часов набрало два миллиона просмотров.

Пёс совершенно ни в чём не виноват, а вот хозяин — сумасшедший и бессердечный tiannin_175