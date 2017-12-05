Хозяин жестоко убил пса за то, что тот не пришёл первым в собачьих бегах (видео)

На жутком видео живодёр берёт собаку за задние лапы и с силой ударяет её головой об пол. После первого же удара пёс потерял сознание и вскоре умер.
Из-за тебя я потерял свои деньги! Теперь ты умрёшь! Я призываю всех владельцев съедать своих никчёмных животных!
Живодёр на видео
Видео за несколько часов набрало два миллиона просмотров.
Пёс совершенно ни в чём не виноват, а вот хозяин — сумасшедший и бессердечный
tiannin_175
Какой ужасный человек, его мать должна так же взять его за ноги и избить, как этого щенка
Michiko
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