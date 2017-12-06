Учительница улыбнулась полицейским в ответ на обвинения в сексе со школьником

По версии следствия, 28-летняя женщина соблазнила ученика и занялась с ним сексом в местном парке.

Полиция Балтимора арестовала Алисию Редди после того, как появилась информация, что женщина переспала в местном парке с 16-летним учеником. По данным правоохранителей, Алисия дала несовершеннолетнему свой номер мобильного телефона и затем добавила его в "Снэпчат". Пострадавший рассказал, что в феврале 2017 года учительница написала ему: "Я хочу, чтобы твои руки были на мне", — сообщает The Sun.

Через три недели после первого сообщения 29-летняя Алисия забрала ученика из дома его друга в Пенсильвании и отвезла в ближайший парк, где занялась с ним сексом в машине. Причём при аресте женщина широко улыбалась.

Раньше Алисия работала учительницей в частной школе в Нью-Джерси, обучение в которой стоит £28 тыс. в год. После чего женщина устроилась преподавать в школе Святого Павла для девочек в пригороде Балтимора.