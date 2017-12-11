Девушка вынуждена носить маску — её может убить всего один чих

Из-за редкого заболевания девушке приходится постоянно защищать себя от микробов, так как умереть она может даже от малейшего чиха.

Бывшая учительница Ханна Эванс была вынуждена оставить работу и практически постоянно сидеть дома из-за трёх редких заболеваний. Теперь каждый раз, когда выходит на улицу, она должна надевать маску, а в течение дня принимать по 100 таблеток, чтобы ничем не заразиться.

Дело в том, что недавно у Ханны обнаружили нарушение процесса активации клеток. Иммунитет девушки настолько слаб, что лёгкая простуда может привести к смерти. Кроме того, у неё синдром Элерса — Данлоса (болезнь поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды) и синдром постуральной тахикардии. Из-за всего этого у Ханны развилась пневмония, а затем начался сепсис.

Я долго стеснялась носить специальную маску. Своим видом я пугаю людей: они думают, что у меня заразная болезнь, и сторонятся меня. Один мужчина даже сказал мне однажды, что я должна дома сидеть, чтобы людей не заражать Ханна Эванс

Девушка призывает людей соблюдать гигиену и не трогать поручни, если вы прикрывали руками рот при чихании.