Укус паука добил больные почки матери троих детей

Карли и её муж Райен Райс вместе уже двадцать лет. За годы брака они родили 14-летнюю Элии, шестилетнюю Джессику и четырёхлетнего Билли, пишет Mirror. Но семья рискует встретить Рождество 2018 года в трауре после рокового укуса паука их матери.

Это произошло в августе прошлого года. Карли загорала на лужайке вместе с семьёй, когда внезапно почувствовала сильную боль в ноге. Она подскочила и увидела огромного паука, который убегал в ямку. Женщина сразу обратилась к врачу.

На вопрос, что это был за паук, Карли не смогла дать точного ответа. Предположительно, стеатод. Девушке прописали сильные антибиотики, которые она должна была пропить с большими перерывами на протяжении полугода.

Всё бы ничего, если бы до этого Карли ни лечилась от диабета с 13 лет. Из-за этого она ещё в юном возрасте приняла огромное количество лекарств, что сильно ударило по почкам.

Тогда я об этом не переживала. Меня предупреждали врачи, что мой организм может не выдержать такой нагрузки, но я боец от природы и не принимала их предостережения всерьёз Карли Андерсон

И вот укус паука и необходимый курс антибиотиков добил почки женщины. Сейчас органы матери почти не работают. Ей срочно требуются операции и пересадки здоровых почек не просто, чтобы вылечиться, но чтобы выжить...

Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Я всегда была уверена, что всё обойдётся... А тут этот паук! Карли Андерсон

Теперь Карли в панике ищет донора, который бы пожертвовал ей свою почку. Младшие дети пока не осознают всю опасность ситуации, но 14-летняя Элли рыдает ежедневно.