Мать двоих детей умерла от инфекции, источником которой стал интимный имплант

Причём гинекологи Великобритании и Австралии уже давно требуют запретить это устройство.

Крисси Брэджсик постоянно страдала от инфекций после того, как ей установили хирургическую сетку TVT, которая должна была помочь от недержания. В результате после нескольких лет мучений женщина скончалась от сепсиса, сообщает The Sun.

Проблемы с мочевым пузырём у 42-летней Крисси начались после того, как она родила второго ребёнка. И тогда в 2013 году женщина решила попробовать на себе вагинальное устройство, которое обещало мгновенный результат.

Впрочем, это не первый случай, когда слинги для лечения стрессового недержания мочи приводят к плачевным результатам. В связи с чем гинекологи Великобритании и Австралии требуют запретить вагинальную сетку, которая была разработана 20 лет назад в качестве альтернативы сложной операции. На данный момент в Великобритании по меньшей мере 800 женщин судятся с Национальной службой здравоохранения из-за возникших в связи с этим проблем со здоровьем.

В своём последнем сообщении в "Фейсбуке" Крисси написала, что чувствует себя более-менее стабильно.