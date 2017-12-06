Девушка умоляла 2-летнего сына продолжать играть в парке, пока её насиловали

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Девушка умоляла 2-летнего сына продолжать играть в парке, пока её насиловали

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Фото: © Flickr/ThatGuy Gil

17-летний маньяк Аарон Грахам даже не подумал остановиться — несмотря на то, что рядом был ребёнок.

Это был обычный вечер для одной молодой матери и её двухлетнего сына, когда они вышли на прогулку в парк "Сталибридж" в Большом Манчестере, пишет Daily Mail.

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Во время прогулки внезапно она почувствовала укол в шею, затем руки у себя на груди и услышала мужской голос: "Делай так, как я говорю, и ты не пострадаешь". Холодным металлом на шее матери оказался острый нож. Её ребёнок, игравший впереди, застыл, уставившись на маньяка.

Только не у него на глазах, прошу вас, только не на глазах у сына... Малыш, продолжай играть, пожалуйста, не смотри сюда...

Жертва Аарона Грахама

В течение всего действия ребёнок продолжал бегать по парку по просьбе матери, в перерывах поглядывая на неё, лежащую на земле. "Только не смотри сюда, продолжай играть", — говорила жертва своему ребёнку. Внезапно женщина резко дёрнулась, и Аарон подскочил и побежал в глубь парка, едва слышно шепнув: "Извини за это". В тот же вечер она обратилась в полицию.

Извращенец был найден на следующий день: он переждал ночь в амбаре в парке "Сталибридж", а наутро вернулся в город. Мать опознала насильника по его голосу во время следствия. Им оказался 17-летний подросток Аарон Грахам, который страдал аутизмом и приступами паники. Его признали психически нездоровым и поместили в психиатрическую больницу на 10 месяцев.

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Через год состоялся суд. Манчестерские органы отметили храбрость женщины во время инцидента и выступления на суде. Ей выплатили $1,2 тыс. в качестве компенсации из общественной казны.

Эта сумма слишком мала, чтобы компенсировать всю боль матери, но мы просто не можем дать больше...

Судья Джеймс Поттер

Аарону уже 18. Он отрицает обвинения по трём пунктам и причастность к изнасилованию и нанял адвоката.

Это была одна из самых жестоких атак на уязвимую молодую мать, которой угрожали холодным оружием на глазах у ребёнка

Судья Джеймс Поттер

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