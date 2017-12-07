Сожитель задушил 7-месячную дочь, но её мать всё равно хочет выйти за него замуж

В штате Род-Айленд судье Прокаччини пришлось разбираться в деле наркоманов-сожителей, чья халатность погубила 7-месячного младенца, пишет New York Post.

Приняв обильную дозу наркотических веществ, сожитель Мэрайи Райен Билей лёг спать с 7-месячной малышкой. Во время крепкого сна он неудачно перевернулся и лёг прямо на девочку, которая задохнулась под его весом.

Позже в крови нерадивого отца нашли фентанил, кокаин, метадон и бензодиазепин. Адвокат Мэрайи пытался отстоять судьбу матери погибшего ребёнка, но та не захотела спасать свою шкуру. Наоборот, она заявила, что любит своего сожителя и хочет выйти за него замуж.

Судья штата Род-Айленд Даниэль Прокаччини признал, что женщина не способна отстаивать свои интересы, и поместил её в больницу. Пара не признаёт свою вину в убийстве маленькой девочки. Следствие продолжается.