Бабушка потеряла сознание во время купания внучки и утопила её

Трагедия случилась в семье Ничолс из Дейтона, Огайо, после того, как бабушке 7-месячной Джа'Корейи Ничолс прописали новые лекарства.

Прошли считанные дни после очередной операции пожилой женщине, и ей уже доверили 7-месячную внучку Джа'Корейю, пишет New York Post.

Во время утреннего купания из-за приёма новых препаратов пожилой женщине стало плохо после того, как она погрузила младенца в воду. Именно в этот момент пенсионерка потеряла сознание.

Тревогу забила вторая дочь пожилой женщины и родная тётя Джа'Корейи Кейа Уиллс, которая и вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на место трагедии медики доставили бабушку в больницу. Касательно малышки, они решили провести вскрытие ребёнка, чтобы установить точную причину гибели девочки.