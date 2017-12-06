Учитель, который делал фото школьниц под партой, сядет в тюрьму на 18 месяцев

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Учитель, который делал фото школьниц под партой, сядет в тюрьму на 18 месяцев

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54-летний Джеймс Хьюз из Норт-Ланаркшира, Шотландия, тайно снимал учениц под партой, когда они оставались у него для дополнительных занятий. В полицию обратилась одна из школьниц — девушка влезла в телефон учителя и обнаружила там неприличные фотографии.

Как сообщает Daily Mail, во время дополнительных занятий учитель литературы принуждал девушек сидеть, подняв или раздвинув ноги. При этом Джеймс Хьюз тайно делал снимки на телефон или айпад. Фотографии обнаружила одна из жертв педофила, когда влезла в планшет, оставленный Хьюзом на своём столе.

При обыске в школе и доме преподавателя полицейские обнаружили 260 фотографий и 79 видеозаписей девочек от 8 до 16 лет. Хьюз признал вину в вуайеризме, и суд приговорил его к 18 месяцем заключения. Также в соответствии с законами Шотландии мужчина на 10 лет будет внесён в реестр сексуальных преступников.

Адвокат Джеймса Хьюза доволен приговором, но отметил, что решение суда сломало карьеру его подзащитного. А вот родители жертв категорически не согласны со столь мягким приговором.

Это просто смешно, моя дочь не может спать ночами из-за того, что он сделал, и он сядет лишь на 18 месяцев. Скоро у нас будет ещё один извращенец, свободно бродящий по улицам

Мать одной из жертв Джеймса Хьюза

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