Полицейские заставили хозяина отрезать псу голову

Причём полицейских не смутило, что у собаки, которую они сначала застрелили, были сделаны все прививки.

Джо Гудвин был на работе, когда позвонила его расстроенная девушка Наташа Дейкон и рассказала, что полицейские прибыли к ним домой и застрелили их собаку по кличке Биг Бой. Инцидент произошёл в Джорджии после того, как двухлетний пёс укусил соседа пары, сообщает The Sun.

Мужчина сразу же сорвался домой, где обнаружил на лужайке перед домом труп любимого питбуля. В своё оправдание стражи правопорядка заверили, что им пришлось применить оружие после того, как собака ринулась на одного из офицеров. После чего полицейские попросили шокированного Джо отрезать псу голову, чтобы провести анализ на бешенство. Даже несмотря на то, что Биг Бой был вакцинирован.

Когда Джо отказался это делать, один из офицеров начал угрожать ему тюрьмой. В конце концов полицейские вынудили хозяина пса отрезать ему голову. Мужчина выложил видео с ужасающим поведением стражей правопорядка в "Фейсбук" и написал: "Я просто не хочу, чтобы это случилось с кем-нибудь ещё".