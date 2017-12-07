Больную лепрой лишили пенсии из-за отсутствия отпечатков пальцев

65-летняя Саджида Бегум из Бангалора, Индия, осталась слепой и потеряла все пальцы из-за лепры. В результате женщина не смогла подтвердить личность отпечатками пальцев и сканированием сетчатки, поэтому ей перестали выплачивать пенсию, сообщает Daily Mail.

В 2009 году Правительство Индии разработало систему идентификации граждан, основанную на биометрических данных — отпечатках пальцев и сетчатке глаза. К сожалению, из-за болезни Саджида не смогла подтвердить свою личность — её сетчатка разрушена, а пальцы давно отвалились. В результате местный пенсионный фонд лишил Саджиду пособия в 1000 рупий (~911 рублей), и пациентка лепрозория осталась без средств к существованию.

Она покупает одежду и удовлетворяет свои скудные потребности на эти деньги. Но она не получала пенсии с августа. Она совершенно слепа, у неё нет пальцев. Я не знаю, как можно выполнить её биометрическую идентификацию Работник лепрозория Аюб Али Зай

Когда о проблеме Саджиды Бегум заговорили индийские СМИ, власти неожиданно нашли способ идентифицировать пенсионерку — отпечатки пальцев сняли у её врача. Сообщается, что в ближайшее время Саджиде вновь начнут выплачивать пенсию.