Больную лепрой лишили пенсии из-за отсутствия отпечатков пальцев

В 2009 году Правительство Индии разработало систему идентификации граждан, основанную на биометрических данных — отпечатках пальцев и сетчатке глаза. К сожалению, из-за болезни Саджида не смогла подтвердить свою личность — её сетчатка разрушена, а пальцы давно отвалились. В результате местный пенсионный фонд лишил Саджиду пособия в 1000 рупий (~911 рублей), и пациентка лепрозория осталась без средств к существованию.
Она покупает одежду и удовлетворяет свои скудные потребности на эти деньги. Но она не получала пенсии с августа. Она совершенно слепа, у неё нет пальцев. Я не знаю, как можно выполнить её биометрическую идентификацию
Работник лепрозория Аюб Али Зай
Когда о проблеме Саджиды Бегум заговорили индийские СМИ, власти неожиданно нашли способ идентифицировать пенсионерку — отпечатки пальцев сняли у её врача. Сообщается, что в ближайшее время Саджиде вновь начнут выплачивать пенсию.
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