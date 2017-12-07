Лгунью, которая обвинила полицейского в изнасиловании, посадили на 2 года

40-летняя Халина Хан из Лестершира обвинила в изнасиловании полицейского, который вёл дело её бывшего мужа. Ложно обвинённый офицер был отстранён от работы на полгода и подвергся унизительному расследованию, сообщает Mirror.

Халина Хан заявила об изнасиловании в ноябре прошлого года. Расследование несуществующего преступления обошлось полиции Лестершира в 10 тысяч фунтов стерлингов и сильно повлияло на обвинённого офицера — у него даже началась депрессия. Мужчина рассказал суду, что ложь Халины едва не разрушила его брак и карьеру.

В суде Халина Хан признала свою вину в ложном обвинении и попросила прощения у офицера, однако в её раскаяние никто не поверил. Судья отметила, что ложь женщины может привести к недоверию настоящим жертвам изнасилования. В результате Халина была приговорена к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения.