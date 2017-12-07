Старший брат снял, как мачеха избивает его сестру и запихивает её в мешок

Читайте также

Старший брат снял, как мачеха избивает его сестру и запихивает её в мешок

701
Индийская полиция арестовала 35-летнюю жительницу Чандигарха Джасприт Каур, после того как пасынок тайно снял на видео её издевательства над пятилетней падчерицей.

Мальчику удалось снять на видео два эпизода издевательств. В первой части ролика женщина избивает девочку, у которой сломана нога, а во второй запихивает её в мешок и бьёт об пол. Отец девочки Манмохан Сингх уверяет, что ничего не знал о поведении новой жены.

Мой сын сделал видео и передал его мне. Я был ошеломлён, увидев жестокость второй жены к моей дочери

Манмохан Сингх

Впрочем, по информации The Sun, старший сын неоднократно рассказывал отцу о поведении мачехи, и мужчина не прислушивался к его словам. Но после появления видео Манмохан Сингх сам обратился в полицию с требованием арестовать жену. В настоящий момент Джасприт Каур находится под стражей, дети предпочли остаться с отцом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!