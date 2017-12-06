Оператор случайно снял призрак ребёнка в заброшенном особняке XVII века

По словам очевидцев, привидение они увидели, только посмотрев запись из пустых коридоров.

Охотники за привидениями утверждают, что им удалось заснять призрака ребёнка, который обитает в заброшенном особняке XVII века в Йоркшире. По мнению специалистов по паранормальным явлениям, на кадрах отчётливо видно, как малыш бежит по коридору, сообщает Daily Mail.

Мы его не видели, пока не посмотрели запись. На видео тёмная фигура наблюдает за оператором, а потом убегает. Местные нас предупреждали, что в особняке происходят странные вещи, и это определённо так Охотник за привидениями Марк Вернон

51-летний Марк также рассказал, что другая камера записала жуткий рычащий звук, когда один из членов их команды зашёл в другую комнату.

Впрочем, многие пользователи Сети почитали, что бегающий призрак — это всего лишь тень или мерцание на объективе камеры.