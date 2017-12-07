Малыш, которого объявили мёртвым, заплакал по пути к захоронению. Но было поздно

По пути на кладбище родственники заметили, что новорождённый мальчик зашевелился в пакете.

Врачи индийской больницы Max Healthcare в Дели объявили мёртвыми двойняшек сразу после их рождения. Тела детей они передали родителям в полиэтиленовых пакетах. Однако, пока родственники везли их на кладбище, один из младенцев задышал и начал шевелиться, сообщает Daily Mail.

Мальчика немедленно госпитализировали в другую больницу, но спустя шесть дней он скончался. По словам врачей, причиной смерти стала инфекция, занесённая после того, как ребёнка поместили в полиэтиленовый пакет.

Двойняшки родились на 22-й неделе беременности 30 ноября. Девочка умерла сразу, а мальчик находился в критическом состоянии: он нуждался в искусственной вентиляции лёгких. Пока родственники искали деньги на лечение ребёнка, врачи констатировали его смерть.

Сейчас департамент здравоохранения проводит проверку по данному факту. Больница уже уволила двух врачей, ответственных за произошедшее.